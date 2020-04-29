Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В администрации Иглинского района прокомментировали появление разметки на грунтовой дороге

В администрации Иглинского района прокомментировали появление разметки на грунтовой дороге

Рубрика: Общество
Теги: Иглинский район
В администрации Иглинского района прокомментировали появление разметки на грунтовой дороге

В Иглинском районе Башкирии на участке грунтовой дороги на днях появилась белоснежная разметка. Местные жители сняли на видео данный факт и выложили запись в соцсетях.



Одни интернет-пользователи восприняли эту ситуацию негативно, так как не на всех асфальтированных дорогах есть разметка, другие – с юмором, отмечая, что, возможно, это просто какие-то дорожные опыты.

Инцидент с разметкой агентству «Башинформ» прокомментировал глава администрации района Николай Самойленко.

В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео

Читайте также:

В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео
«Техника, которая производит разметку дорог, перед тем как ее вывести на асфальтовую дорогу, выводит на грунт и проверяет: в рабочем состоянии машина или нет. И разные виды разметки наносят на поверхность, чтобы посмотреть качество линии, поступление краски – там много параметров, которые нужно таким образом экспериментально проверять, — прокомментировал руководитель Иглинского района. – Участок дороги, который сняли на видео, находится от Калтыманово до Баранцево: по видео видно, что там грунтовая дорога. Совершенно очевидно, что эта разметка не для такой дороги, на грунтовую дорогу такая разметка не наносится, возможно, это чья-то шутка. Ни муниципалитет, ни Иглинское ДРСУ, которое обслуживает дорогу, к этому «творчеству» отношения не имеют. Выясняем, кто эти «художники».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: стоп-кадр видео | Видео: vk.com/nik3000

Читайте также

В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео
Общество
В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео
В Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт в лужи от растаявшего снега
Общество
В Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт в лужи от растаявшего снега
Стало известно, во сколько обходится 1 км разметки из термопластика в Башкирии
Экономика
Стало известно, во сколько обходится 1 км разметки из термопластика в Башкирии
Жителям Иглинского района под Новый год отключили электричество
Происшествия
Жителям Иглинского района под Новый год отключили электричество
В Давлекановском районе неизвестные шантажируют сомнительным видео местного чиновника
Происшествия
В Давлекановском районе неизвестные шантажируют сомнительным видео местного чиновника
На дороги Башкирии нанесут термопластиковую разметку
Политика
На дороги Башкирии нанесут термопластиковую разметку
В Башкирии протестируют шумовую разметку
Экономика
В Башкирии протестируют шумовую разметку
В Иглинском районе исполняющим обязанности главы администрации назначен Николай Самойленко
Политика
В Иглинском районе исполняющим обязанности главы администрации назначен Николай Самойленко
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: