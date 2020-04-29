В администрации Иглинского района прокомментировали появление разметки на грунтовой дороге

«Техника, которая производит разметку дорог, перед тем как ее вывести на асфальтовую дорогу, выводит на грунт и проверяет: в рабочем состоянии машина или нет. И разные виды разметки наносят на поверхность, чтобы посмотреть качество линии, поступление краски – там много параметров, которые нужно таким образом экспериментально проверять, — прокомментировал руководитель Иглинского района. – Участок дороги, который сняли на видео, находится от Калтыманово до Баранцево: по видео видно, что там грунтовая дорога. Совершенно очевидно, что эта разметка не для такой дороги, на грунтовую дорогу такая разметка не наносится, возможно, это чья-то шутка. Ни муниципалитет, ни Иглинское ДРСУ, которое обслуживает дорогу, к этому «творчеству» отношения не имеют. Выясняем, кто эти «художники».