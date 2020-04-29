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Жители Янаульского района пожаловались на разрушающийся мост

Рубрика: Общество
Теги: Янаульский район
Жители Янаульского района пожаловались на разрушающийся мост

Один из жителей Янаульского района опубликовал в соцсети фото частично разрушенного моста. Куски дорожного полотна отделились от основной части.



Одну из образовавшихся ям закрыли доской. Кто-то из автомобилистов воткнул туда ветку с красной лентой, чтобы предупредить других водителей. Однако объехать ямы невозможно. Данный мост проходит через реку Каймашинка рядом с деревней Истяк. Пользователь надеется, что его успеют отремонтировать и аварий не будет.

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— По информации руководителя Янаульского дорожно-строительного управления Ильшата Шакирова, дорогу уже огородили. Были подготовительные работы, а далее мост закроют на ремонт. Он будет проводиться за счет содержания региональных дорог. Водителям во время проведения ремонтных работ необходимо продумать свой маршрут. К концу недели, по словам Ильшата Шакирова, ремонт завершат, — прокомментировала официальный представитель администрации Янаульского района Лидия Галимова.
Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания рассказал, какие провинности он не планирует прощать. Недовольство руководителя региона было связано с некачественным ремонтом дорожной сети.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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