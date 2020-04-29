Стала известна судьба вахтовиков из Башкирии застрявших из-за коронавируса в Ямальском районе ЯНАО

Работники вахтового поселка Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, среди которых есть и жители Башкирии, получают необходимую медпомощь.







Об этом рассказала супруга одного из тружеников месторождения - Оксана. Напомним, ранее сообщалось, что застрявшие вахтовики просили помощи у государства из-за вспышки коронавируса. Тогда заболевание было установлено у 74-х человек.

«Ситуация в Сабетте меняется, в основном, благодаря содействию прессы. Обнародование помогло спасти здоровье и жизни многих людей. Вообще, произошло много перемен. Обо всем так и не расскажешь, но главное – на месторождение привезли медиков», - рассказала собеседница.

«Клинических признаков у большей части инфицированных нет. Пациенты переносят инфекцию либо в легкой форме, либо и вовсе бессимптомно. Если состояние заболевших изменится в худшую сторону, их будут помещать в больницы региона», - уточнили в оперштабе.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников

По информации «ЯмалPRO» на месторождение прибыли 29 медиков для оказания помощи.Добавим, что по информации местного окружного оперативного штаба по состоянию на 28 апреля в Сабетте зафиксировано уже 144 случая заболевания вирусом COVID-19, а первичное обследование прошли около двух тысяч человек.В свою очередь власти Ямала отмечают, что работники будут отправлены домой только после завершения двухнедельного карантина и двух отрицательных тестов на коронавирус.