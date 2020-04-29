Роспотребнадзор дал населению рекомендации на время майских праздников

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. Специалисты рассказали, как безопасно отметить майские праздники.





В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием. Есть и специфический совет — для поздравления с праздниками всем нам рекомендуют использовать «современные дистанционные средства связи». Поздравляйте ветеранов по телефону.

не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали в будние дни;

избегайте контактов с соседями по дачному участку и другими компаниями, соблюдайте социальную дистанцию;

пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше остаться дома;

тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно осматривайте одежду и открытые части тела;

овощи и фрукты мойте проточной водой;

соблюдайте температурный режим хранения продуктов;

не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.



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Для тех, кто решил всё-таки отправиться на дачу, несмотря на все предупреждения, рекомендации отдельные. Передвигаться нужно на такси или в своей машине, а если всё-таки поехали общественным транспортом, то использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, протирать руки антисептиком, не трогать лицо и ничего не есть по дороге.Во время отдыха в лесу или на даче:При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и вызовите врача на дом.