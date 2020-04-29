В Башкирии в районы поедут "автобусы добра" с масками и антисептиками

Республиканская акция помощи волонтерским штабам городов и районов, начатая накануне, продолжится сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта.







«По поручению главы республики Радия Хабирова муниципальные волонтерские штабы обеспечиваются средствами защиты. Активную роль в этом играют отделения «Единой России». Средства выделили также спортклубы и команды республики», – пояснил министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов.









В рамках акции по республике проедут пять «автобусов добра». Каждый муниципалитет получит 500 пар перчаток, столько же масок, четыре упаковки антисептиков по пять литров каждая, 12 гелей-антисептиков и сим-карт. Всего в волонтерские штабы доставят 64 защитных набора.Вчера группа под руководством Руслана Хабибова побывала в Иглино, Малоязе, Месягутово и Верхних Кигах, а группа, которую возглавил замминистра Павел Муслимов, посетила Толбазы, Красноусольский, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз и Кумертау.

Еще три группы продолжат работу сегодня, побывав в остальных городах и районах республики.



Поддержка оказывается в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».





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