В России утвердили новые правила работы вахтовиков в условиях эпидемии коронавируса
Правительство РФ утвердило новые правила работы вахтовиков в условиях эпидемии COVID-19. Согласно тексту правил, что были опубликованы на сайте российского правительства, они введены до 31.12.2020 года. В тексте также прописана рекомендация руководителям региона помогать работодателям с вопросами медобслуживания.
В документе сказано рекомендовать главам высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ содействовать организациям, использующим вахтовый режим работы в организации медобслуживания работников. Кроме того, местные власти будут помогать фирмам обеспечивать своих работников продуктами и товарами первой необходимости, а также оказывать услуги по транспортировке и связи. Помощь будет оказываться и действующим вахтовикам, и тем, кто только едет на место работы, либо обратно.
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Ранее сообщалось, что вахтовики из Башкирии устроили забастовку в Якутии из-за коронавируса. Мужчин удерживают на объекте как потенциальных больных COVID-19.
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