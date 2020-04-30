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В Башкирии создана петиция с требованием отставки Хабирова

Рубрика: Общество
В Башкирии создана петиция с требованием отставки Хабирова

На сайте change.org появилась петиция с призывами снять полномочия с Главы республики.



Автор – физлицо Дильшод Шерматов – пишет в обращении, что «население республики устало от бессмысленного популизма, за которым не следует никаких реальных дел». Помимо этого, по мнению организатора петиции, власти безучастно наблюдают за проблемами граждан и бизнеса, а вспышка очага коронавируса стала провалом в деятельности Хабирова.

Шерматов также обратил внимание, что региональные СМИ публикуют мнимые успехи руководителя Башкирии и его команды. На данный момент (10:30) петицию подписали почти 700 человек.

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Источник: bfmufa.ru

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