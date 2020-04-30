Хабиров поздравил пожарных Башкирии с праздником и сообщил об увеличении их зарплаты

Сегодня, 30 апреля, в России празднуется День пожарной охраны. В связи со столь торжественным поводом Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил сотрудников сферы с их профессиональным праздником.







Руководитель региона отметил, что благодаря работе пожарных в 2019 году в республике было спасено более 5 тысяч жизней. Кроме того, Радий Хабиров добавил, что власти всячески стараются поддерживать службу. Например, одной из таких мер стало строительство сразу 4 новых пожарных депо, оснащенных современным оборудованием. Но, вероятно, самым приятным стало заявление Радий Хабирова о повышении в 2020 году зарплат пожарным и спасателям.

— Сердечно поздравляю вас с Днем пожарной охраны России! Уверен, что ваш самоотверженный труд и впредь будет надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций, важным гарантом стабильности и спокойствия жителей Башкортостана. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной службе! — прозвучало в поздравлении Главы Башкирии.

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