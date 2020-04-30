В Уфе продолжают расти уровни рек Белой и Уфы

В столице Башкирии продолжают расти уровни рек Белой и Уфы, сообщает Управление гражданской защиты города Уфы. За минувшие сутки река Белая прибавила 12 см, сейчас ее уровень составляет 615 см, река Уфа поднялась на 13 см, сейчас ее уровень – 706 см, река Дема в районе Бочкарева, наоборот, «ушла в минус» — за сутки уровень упал на 1 см и сейчас составляет 231 см.







Как следствие, выросло количество территорий, оказавшихся под водой. В Кировском районе количество подтопленных участков 55. Также здесь подтопило еще один жилой дом (по состоянию на 30.04.2020, подтоплено 2 жилых дома). Семья, которая там проживала, заранее переехала к родственникам.

Связь с жителями поддерживается постоянно, несколько раз в день производится обход подтопленных территорий, сообщает ведомство.В Демском районе ситуация за сутки улучшилась: с территории СНТ «Здоровье» вода ушла и сейчас подтопленными остаются участки в СНТ «Козарез», «Альбатрос», 2 участка в СНТ «Озон».В Ленинском районе из-за подъема уровня воды в реке Белой с 1 мая перевозить жителей поселка Козарез будет речной транспорт МБУ «Служба речных переправ г. Уфы». Маршрут — от паромной переправы «Козарез» до мкр. Нижегородка. В настоящее время на месте перевозку осуществляет автомобиль повышенной проходимости.В Калининском районе паводковая обстановка без изменений.