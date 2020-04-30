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В Башкирии увеличили время поездки на машине через портал doroga02

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии увеличили время поездки на машине через портал doroga02

В работе портала "Дорога 02" произошли изменения. Об этом рассказал руководитель Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 30 апреля, во время проведения оперативного совещания, которое  прошло в правительстве республики.

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По его словам, теперь время для поездки автомобилистов будет увеличено с полутора до 3 часов.

Хабиров добавил, что это делается потому, что мы поддерживаем, если люди из города будут выезжать в сады и находиться на самоизоляции там.

Добавим, что режим самоизоляции в Башкирии продлен указом Хабирова до 11 мая.

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