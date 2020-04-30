В Башкирии увеличили время поездки на машине через портал doroga02

В работе портала "Дорога 02" произошли изменения. Об этом рассказал руководитель Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 30 апреля, во время проведения оперативного совещания, которое прошло в правительстве республики.





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