В Башкирии увеличили время поездки на машине через портал doroga02
В работе портала "Дорога 02" произошли изменения. Об этом рассказал руководитель Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 30 апреля, во время проведения оперативного совещания, которое прошло в правительстве республики.
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Хабиров добавил, что это делается потому, что мы поддерживаем, если люди из города будут выезжать в сады и находиться на самоизоляции там.
Добавим, что режим самоизоляции в Башкирии продлен указом Хабирова до 11 мая.
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