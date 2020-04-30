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В Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом

На оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что к нему обратились представители АО «Стройтранснефтегаз». Они сообщили о том, что на Чаяндинском месторождении сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. А на объекте работают 1800 вахтовиков из Башкирии.



В связи с этим руководство АО «Стройтранснефтегаз» попросило забрать своих людей домой на самоизоляцию. Правительство Башкирии не колебалось в решении, даже узнав о том, что среди людей уже есть COVID-положительные пациенты. В этой связи Радий Хабиров вновь попросил значительно увеличить количество проводимых исследований в сутки.

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— Конечно, даже не задумываясь, мы их всех возьмем. Это наши братья, дорогие наши жители Башкортостана. Это большой объем работы. Совершенно точно – мы это уже понимаем и знаем – из этих 1800 человек уже инфицирована. Это ляжет очень серьезно нагрузкой на систему здравоохранения, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов будет курировать Минздрав 

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Источник: proural.info

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