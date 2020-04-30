Мэр Нефтекамска, где был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, обратился к жителям
Ратмир Мавлиев, занимающий должность мэра Нефтекамска, где сегодня, 30 апреля, был зафиксировано серьезное увеличение количества заболевших коронавирусом, обратился к жителям города при помощи социальных сетей.
30-летний Мавлиев, один из самых молодых руководителей городской администрации, сегодня написал свое обращение в сети Instagram, совместив поздравление с 1 Мая с предостережением.
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Напомним, в Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом.
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