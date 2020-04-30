Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Мэр Нефтекамска, где был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, обратился к жителям

Мэр Нефтекамска, где был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, обратился к жителям

Рубрика: Общество
Теги: Нефтекамск
Мэр Нефтекамска, где был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, обратился к жителям

Ратмир Мавлиев, занимающий должность мэра Нефтекамска, где сегодня, 30 апреля, был зафиксировано серьезное увеличение количества заболевших коронавирусом, обратился к жителям города при помощи социальных сетей.



30-летний Мавлиев, один из самых молодых руководителей городской администрации, сегодня написал свое обращение в сети Instagram, совместив поздравление с 1 Мая с предостережением.

В Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей | видео

Читайте также:

В Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей | видео
Он отметил, что к сожалению, ситуация с распространением коронавируса диктует собственные условия и весело и массово провести время с друзьями возможности не представится. Кроме того, по словам Мавлиева, ситуация непростая, статистика неутешительна, а количество заболевших растет. Но можно с соблюдением всех санитарных норм поехать в сады или в загородные дома и заниматься хозяйством.

Напомним, в Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом. 
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Читайте также

В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост
Башкирия вошла в топ-50 по числу заболевших коронавирусом
Здравоохранение
Башкирия вошла в топ-50 по числу заболевших коронавирусом
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Мэр Нефтекамска призвал выйти на субботники пародией на группу Little Big | видео
Общество
Мэр Нефтекамска призвал выйти на субботники пародией на группу Little Big | видео
Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии
Здравоохранение
Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии
Чиновники Нефтекамска похитили из казны города более 1 млн рублей
Происшествия
Чиновники Нефтекамска похитили из казны города более 1 млн рублей
Ратмир Мавлиев временно возглавит администрацию Нефтекамска
Политика
Ратмир Мавлиев временно возглавит администрацию Нефтекамска
Жители Нефтекамска обсуждают возможную смену главы города
Общество
Жители Нефтекамска обсуждают возможную смену главы города
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: