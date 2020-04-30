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В Белорецком районе из-за паводка перекрыли дорогу

Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
В Белорецком районе из-за паводка перекрыли дорогу

В Белорецком районе Башкортостана из-за паводка закрыли движение транспорта на автомобильной трассе Инзер-Нукатово-Аисово, а именно на участке от нулевого до четвертого километра от Инзера.



Данную информацию распространила пресс-служба регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

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Известно, что эти временные меры будут действовать до 19 часов 1 мая.

В пресс-службе ведомства добавили, что свои вопросы можно задать по телефону диспетчерской службы, что работает при госкомитете по транспорту в круглосуточном режиме по номеру 8-927-955-11-00 или службы спасения по номеру 112.

Напомним, в Кугарчинском районе из-за паводка перекрыли дорогу Старосубхангулово-Мраково 

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