В Белорецком районе из-за паводка перекрыли дорогу

В Белорецком районе Башкортостана из-за паводка закрыли движение транспорта на автомобильной трассе Инзер-Нукатово-Аисово, а именно на участке от нулевого до четвертого километра от Инзера.







Данную информацию распространила пресс-служба регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.



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