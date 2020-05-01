Глава Илишевского района Башкирии попросил предпринимателей скинуться на продукты для жителей

Ильдар Мустафин, занимающий пост руководителя Илишевского района Башкортостана, обратился к частным предпринимателям и владельцам бизнеса с просьбой передать свой дневной заработок, чтобы помочь жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за эпидемии COVID-19.







В обращении, что было опубликовано 28 апреля и подписано Мустафиным, говорится о том, что в администрацию района ежедневно обращаются сотни граждан, потерявших работу, и просят о помощи.



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