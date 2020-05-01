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Глава Илишевского района Башкирии попросил предпринимателей скинуться на продукты для жителей

Рубрика: Общество
Теги: Илишевский район
Глава Илишевского района Башкирии попросил предпринимателей скинуться на продукты для жителей

Ильдар Мустафин, занимающий пост руководителя Илишевского района Башкортостана, обратился к частным предпринимателям и владельцам бизнеса с просьбой передать свой дневной заработок, чтобы помочь жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за эпидемии COVID-19.



В обращении, что было опубликовано 28 апреля и подписано Мустафиным, говорится о том, что в администрацию района ежедневно обращаются сотни граждан, потерявших работу, и просят о помощи.

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На собранные деньги район собирается приобрести наборы продуктов для семей, где есть дети, а также для инвалидов и пенсионеров. Средства предлагается переводить на счет илишевского отделения Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Напомним, на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии, посвященной недопущению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, Радий Хабиров рассказал, как пожертвовал свою месячную зарплату в целевой фонд "Наша забота" от партии "Единая Россия".

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