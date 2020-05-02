МЧС по Башкирии прогнозирует заморозки на почве
В Башкирии специалисты прогнозируют заморозки на почве и минусовую температуру.
Как сообщили в региональном МЧС, температура воздуха в республике ночью опустится до 0 градусов, а на почве температура составит от 0 до -5 градусов. Днем прогнозируется потепление до -15 градусов, выпадут небольшие осадки в виде дождя.
Погода в Уфе не будет существенно отличаться от средней по Башкирии. Воздух в столице днем прогреется до +12 градусов, ночью температура воздуха опустится до отметки +1,3 градуса, температура поверхности почвы составит от -1 до -3 градусов.
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