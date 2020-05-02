Первую группу вахтовиков из Якутии сегодня доставят в Башкирию
Часть вахтовиков из Башкирии работающих в Якутии вернут сегодня, 2 мая в республику.
Он отметил, что республика примет своих братьев и дорогих жителей не задумываясь.
Напомним, работники вахтового поселка Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, среди которых есть и жители Башкирии, получают необходимую медпомощь.
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