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Первую группу вахтовиков из Якутии сегодня доставят в Башкирию

Рубрика: Общество
Первую группу вахтовиков из Якутии сегодня доставят в Башкирию

Часть вахтовиков из Башкирии работающих в Якутии вернут сегодня, 2 мая в республику. 

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Напомним, руководство «СтройТрансНефтеГаз» обратилось к правительству республики с просьбой принять около 1800 вахтовиков работающих на Чаяндинском месторождении нефти. Связано это с непростой ситуацией по коронавирусу в ЯНАО. Радий Хабиров, глава региона поручил поместить их по прибытии на строгий режим самоизоляции. 

Он отметил, что республика примет своих братьев и дорогих жителей не задумываясь.

Напомним, работники вахтового поселка Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, среди которых есть и жители Башкирии, получают необходимую медпомощь.

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