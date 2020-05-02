Из-за половодья жители Уфы остались без дороги

Управление гражданской защиты г.Уфы сообщило последние данные о ситуации с половодьем в столице Башкирии. Уровень воды в реке Белой повысился на 8 сантиметров.





В настоящее время он составляет 636 сантиметров. Также сообщается о переливе грунтовой дороги по улице Серова в микрорайоне Затон. Для водителей транспорта организован объездной путь.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram