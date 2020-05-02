Из-за половодья жители Уфы остались без дороги
Управление гражданской защиты г.Уфы сообщило последние данные о ситуации с половодьем в столице Башкирии. Уровень воды в реке Белой повысился на 8 сантиметров.
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Напомним, в Башкирии специалисты прогнозируют заморозки на почве и минусовую температуру.
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