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Из-за половодья жители Уфы остались без дороги

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Из-за половодья жители Уфы остались без дороги

Управление гражданской защиты г.Уфы сообщило  последние данные о ситуации с половодьем в столице Башкирии. Уровень воды в реке Белой повысился на 8 сантиметров.



В настоящее время он составляет 636 сантиметров. Также сообщается о переливе грунтовой дороги по улице Серова в микрорайоне Затон. Для водителей транспорта организован объездной путь.

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Кроме того, пострадало от половодья и население Кировского района Уфы. 2 жилых дома и 66 участков остались под водой. Откачка грунтовых вод продолжается в Калининском районе Уфы. В поселке Максимовка под Уфой уже выкачено 190 тыс. кубометров воды. Также, откачка грунтовых вод проводится на улицах Белинского и Хетогурова.

Напомним, в Башкирии специалисты прогнозируют заморозки на почве и минусовую температуру.

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