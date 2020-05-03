В Уфе под водой остались 20 участков
По сообщению Управления гражданкой защиты города Уфы, в Ленинском и Кировском районах в течение суток затопило участки.
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Ранее сообщалось, что из-за половодья жители Уфы остались без дороги.
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