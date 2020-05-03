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В Уфе под водой остались 20 участков

Рубрика: Общество
В Уфе под водой остались 20 участков

По сообщению Управления гражданкой защиты города Уфы, в Ленинском и Кировском районах в течение суток затопило участки.

Из-за половодья жители Уфы остались без дороги

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В микрорайоне Кооперативная поляна подтопило 20 участков. Всего под водой осталось 86 участков и 2 жилых дома. В Нижегородке затопило 1 огород. Это связано с увеличением уровня воды в Белой.

Ранее сообщалось, что из-за половодья жители Уфы остались без дороги.

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