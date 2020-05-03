С Чаяндинского месторождения в Якутии вывезли 200 вахтовиков из Башкирии

Сегодня 2-мя спецрейсами авиационной компании "Якутия" с Чаяндинского месторождения в ЯНАО вывезли в Башкирию двести человек. У них подошла к завершению вахта и не имеются признаки ОРВИ. Также, лабораторно подтверждено отсутствие коронавирусной инфекции.



Вывоз людей проходит только после второй сдачи теста на COVID-19.





До этого с признаками острой респираторной инфекции было вывезено 105 человек: 44 направлены в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, в стационарные больницы Якутии положили 61 человека. Из них у 23 пациентов лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Кроме того, при вахтовых поселках в изоляторы размещены 16 работников.





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