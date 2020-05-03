С Чаяндинского месторождения в Якутии вывезли 200 вахтовиков из Башкирии
Сегодня 2-мя спецрейсами авиационной компании "Якутия" с Чаяндинского месторождения в ЯНАО вывезли в Башкирию двести человек. У них подошла к завершению вахта и не имеются признаки ОРВИ. Также, лабораторно подтверждено отсутствие коронавирусной инфекции.
Вывоз людей проходит только после второй сдачи теста на COVID-19.
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Напомним, что сегодня, 3 мая, появилась информация, что у Рустема Ахмадинурова, руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" в Башкирии, диагностировано заражение COVID-19.
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