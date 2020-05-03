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С Чаяндинского месторождения в Якутии вывезли 200 вахтовиков из Башкирии

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
С Чаяндинского месторождения в Якутии вывезли 200 вахтовиков из Башкирии

Сегодня 2-мя спецрейсами авиационной компании "Якутия" с Чаяндинского месторождения в ЯНАО вывезли в Башкирию двести человек. У них подошла к завершению вахта и не имеются признаки ОРВИ. Также, лабораторно подтверждено отсутствие коронавирусной инфекции.

Вывоз людей проходит только после второй сдачи теста на COVID-19.



До этого с признаками острой респираторной инфекции было вывезено 105 человек: 44 направлены в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, в стационарные больницы Якутии положили 61 человека. Из них у 23  пациентов лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Кроме того, при вахтовых поселках в изоляторы размещены 16 работников.

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Лабораторные тесты показали 39 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. МЧС России 1 мая развернул на месторождении мобильный госпиталь вместимостью 40 - 60 чел./сут. Госпиталь состоит из реанимационного отделения и сортировочного центра. Кроме того, воздушным бортом МЧС на месторождение доставлен полевой медпункт и пункт временного размещения пациентов на 125 мест.

Напомним, что сегодня, 3 мая, появилась информация, что у Рустема Ахмадинурова, руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" в Башкирии, диагностировано заражение COVID-19.

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