С сегодняшнего дня в Башкирии начал действовать масочный режим

С сегодняшнего дня в Башкортостане вводят масочный режим. Данный указ был подписан главой Башкирии в прошедший четверг, 30 апреля.





Перед этим глава республики Радий Хабиров поручил осуществить обеспечение масками и другими СИЗ всех аптек республики Башкортостан.





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