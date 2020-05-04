С сегодняшнего дня в Башкирии начал действовать масочный режим
С сегодняшнего дня в Башкортостане вводят масочный режим. Данный указ был подписан главой Башкирии в прошедший четверг, 30 апреля.
Вчера и сегодня в Башкирии проводится акция #МаскаВПомощь. За время проведения акции жители 6 городов нашей республики смогли и ещё смогут абсолютно бесплатно получить более 50 000 защитных масок.
Напомним, в Башкирии приняли решение о проведении тестирования депутатов Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан на наличие коронавируса
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