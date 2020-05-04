В Сибае заработал рынок, в котором торговал зараженный коронавирусом житель соседнего региона

Напомним, в конце марта предприниматель из соседней области, который отдыхал в Дубае, сразу же отправился работать на «Восточный» рынок в Сибае. Позже выяснилось, что у него подтвержден коронавирус.



Удалось установить порядка 227 человек, которые могли контактировать с зараженным мясником. С сомнительным результатом анализа на коронавирус в «инфекционку» госпитализировали двух жителей Сибая.





Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Сибай «красной зоной» по риску заболеваемости коронавирусной инфекцией. Въезд в Сибай был ограничен.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram