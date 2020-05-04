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В Сибае заработал рынок, в котором торговал зараженный коронавирусом житель соседнего региона

Рубрика: Общество
Теги: Сибай
В Сибае заработал рынок, в котором торговал зараженный коронавирусом житель соседнего региона

Напомним, в конце марта предприниматель из соседней области, который отдыхал в Дубае, сразу же отправился работать на «Восточный» рынок в Сибае. Позже выяснилось, что у него подтвержден коронавирус.

Удалось установить порядка 227 человек, которые могли контактировать с зараженным мясником. С сомнительным результатом анализа на коронавирус в «инфекционку» госпитализировали двух жителей Сибая.



Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Сибай «красной зоной» по риску заболеваемости коронавирусной инфекцией. Въезд в Сибай был ограничен.

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Территорию городского рынка Сибая подвергли тщательной дезинфекции. Работники рынка были переведены на самоизоляцию и сдали анализы. Всем, купившим там мясо, также посоветовали уйти на карантин. Сам рынок приостановил работу более чем на месяц, и возобновил ее накануне, 3 мая.

Как рассказали в пресс-службе рынка, к торговле допускаются только официально зарегистрированные предприниматели, имеющие при себе соответствующие документы. По личным хозяйствам(незарегистрованным) вопрос пока решается. Всех торгующих обязали средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики). Расстановка торгующих будет осуществляться с учётом социальной дистанции.

Напомним, с сегодняшнего дня в Башкирии начал действовать масочный режим.

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Источник: gtrk.tv

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