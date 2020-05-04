Хабиров приказал применять жесткие санкции к нарушителям режима самоизоляцию

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана, руководитель региона Радий Хабиров, попросил стражей порядка штрафовать и использовать самые жесткие меры в отношении нарушителей самоизоляции и "ведет себя вызывающе".





Хабиров добавил, что пока все-таки больше людей предупреждают, но если люди ведут себя вызывающе, то следует применять максимально жесткие меры.





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