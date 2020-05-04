Хабиров рассказал о программе празднования Дня Победы в 2020 году
Во время оперативного совещания правительства республики Башкирия 4 мая Радий Хабиров поделился тем, каким образом в регионе собираются отметить 75-ю годовщину Победы из-за COVID-19.
За 2 дня до праздника волонтёрами будет начата работа по доставке продуктовых пакетов ветеранам войны и тыла.
Напомним, ранее Радий Хабиров призвал глав районов решить вопрос по установке контейнерных площадок
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