Хабиров рассказал о программе празднования Дня Победы в 2020 году

Во время оперативного совещания правительства республики Башкирия 4 мая Радий Хабиров поделился тем, каким образом в регионе собираются отметить 75-ю годовщину Победы из-за COVID-19.





Радий Хабиров попросил глав отдельных муниципалитетов в обязательном порядке возложить к обелискам и памятникам района или города венки. В 21:00 9 мая по всей стране начнётся минута молчания.





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