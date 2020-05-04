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Хабиров рассказал о программе празднования Дня Победы в 2020 году

Рубрика: Общество
Хабиров рассказал о программе празднования Дня Победы в 2020 году

Во время оперативного совещания правительства республики Башкирия 4 мая Радий Хабиров поделился тем, каким образом в регионе собираются отметить 75-ю годовщину Победы из-за COVID-19.



Радий Хабиров попросил глав отдельных муниципалитетов в обязательном порядке возложить к обелискам и памятникам района или города венки. В 21:00 9 мая по всей стране начнётся минута молчания.

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Главой региона было отмечено, что 9 мая в столицу Башкирии привезут из Москвы ценную награду «Золотая звезда», которой посмертно был награждён прославленный генерал-майор Минигали Шаймуратов.

За 2 дня до праздника волонтёрами будет начата работа по доставке продуктовых пакетов ветеранам войны и тыла.

Напомним, ранее Радий Хабиров призвал глав районов решить вопрос по установке контейнерных площадок 

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