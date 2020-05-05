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Спасти не успели: ДПС на час задержала уфимцев спешащих к умирающему отцу

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Спасти не успели: ДПС на час задержала уфимцев спешащих к умирающему отцу

Уфимец Андрей Николенко обвиняет в смерти отца своей жены полицейских, которые 1 мая задержали его во время поездки к умирающему и не отпускали в течение часа.

Перед поездкой мужчина зарегистрировался на сайте doroga02.ru. По информации журналистов «Молодежной газеты», поездка была необходима, так как тестя надо было срочно госпитализировать, а бригада скорой помощи в тот день брать мужчину отказалась. С утра семья планировала взять направление из поликлиники и намеревалась доставить пациента в медучреждение самостоятельно.



Однако самочувствие тестя ухудшилось уже вечером, супруги решили тут же к нему поехать, однако на Монументе Дружбы их остановили сотрудники ДПС, которые тормозили в тот вечер, со слов очевидцев, всех подряд.

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Журналисты сообщают, что на просьбу озвучить причину остановки, сотрудник правоохранительных органов ответил: «Привлечем за коронавирус». Объяснения о том, что супруги едут к тяжелобольному родственники, полицейские не принимали, пригрозив, что привлекут по статье 19.3 КоАП РФ, и тогда они вообще не доедут до своих больных родственников. В результате супругов продержали больше часа.

На водителя составили протокол о нарушении самоизоляции, когда их наконец отпустили, то отец супруги уже умер, так и не дождавшись помощи.  Сразу после похорон тестя Андрей Николенко начал готовиться к суду.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Андрея Николаенко

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