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Сегодня жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад весны

Рубрика: Общество
Сегодня жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад весны

Сегодня ночью жители Башкортостана смогут увидеть звездопад, который станет самым ярким звездопадом этой весны. В планетарии города Уфы сообщили, что метеорный поток Эта-Аквариады достигнет своего пика до 70 метеоров в час.



Это весьма быстрые метеоры, которые со скоростью 66 км/с влетают в атмосферу Земли. Они белого цвета и зачастую оставляют следы на небе.

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Специалисты планетария также отмечают, что наилучшим образом звездный дождь будет заметен за городом. Правда полнолуние может помешать наблюдениям. Активность Эта-Аквариада продлится до 28 мая.

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