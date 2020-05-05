Сегодня жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад весны
Сегодня ночью жители Башкортостана смогут увидеть звездопад, который станет самым ярким звездопадом этой весны. В планетарии города Уфы сообщили, что метеорный поток Эта-Аквариады достигнет своего пика до 70 метеоров в час.
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