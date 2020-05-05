Сегодня жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад весны

Сегодня ночью жители Башкортостана смогут увидеть звездопад, который станет самым ярким звездопадом этой весны. В планетарии города Уфы сообщили, что метеорный поток Эта-Аквариады достигнет своего пика до 70 метеоров в час.





Это весьма быстрые метеоры, которые со скоростью 66 км/с влетают в атмосферу Земли. Они белого цвета и зачастую оставляют следы на небе.



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Специалисты планетария также отмечают, что наилучшим образом звездный дождь будет заметен за городом. Правда полнолуние может помешать наблюдениям. Активность Эта-Аквариада продлится до 28 мая.