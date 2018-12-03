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Скончался исполнитель марийских песен Артур Ефремов, кумир многих жителей Башкирии

Рубрика: Общество
Скончался исполнитель марийских песен Артур Ефремов, кумир многих жителей Башкирии

Накануне стало известно о трагической смерти Артура Ефремова — молодого певца, музыканта марийской эстрады, хорошо известного среди марийцев Башкортостана.

Известно, что 36-летний гармонист еще в октябре прошлого года попал в страшную аварию после концерта в Москве. Ефремов был за рулем и чудом выжил, но с тех пор проходил длительное лечение в реабилитационных центрах, так и не сумев выкарабкаться.



«Долго лежал в больницах. А тут и коронавирус подоспел — осложнение на легкие, организм так и в итоге не выдержал», — сообщается в группе поклонников творчества Артура Ефремова.

Артур Ефремов был частым гостем на концертных площадках города. Марийские мероприятия с его участием всегда собирали аншлаг и успех. С проектом «Чоным почын мурена» («Душа поет») вместе с другими артистами — Володей Матвеевым, Анатолием Зарецких, Эльвирой Трифоновой он выступал с концертами в городах и районах Башкирии. Все концерты с его участием неизменно собирали полные залы.

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Источник: mkset.ru

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