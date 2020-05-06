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В Башкирии будет наблюдаться целый ряд сближений планет

Рубрика: Общество
В Башкирии будет наблюдаться целый ряд сближений планет

Жителям Башкортостана представится возможность увидеть соединение планет.

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В пресс-службе планетария города Уфы рассказали, что в ночь с 12 на 13 мая будет наблюдаться сближение планет Сатурн, Юпитер и спутника Земли - Луны. Сближение сразу нескольких планет будет видно на ночном небе в южной части горизонта примерно в 4 часа.

Марс с Луной сблизятся друг с другом 15 мая. Это произойдет в юго-восточной части перед самым рассветом. Венера с Меркурием соединятся 22 мая в северо-западной части после захода солнца.

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