В Башкирии будет наблюдаться целый ряд сближений планет
Жителям Башкортостана представится возможность увидеть соединение планет.
Марс с Луной сблизятся друг с другом 15 мая. Это произойдет в юго-восточной части перед самым рассветом. Венера с Меркурием соединятся 22 мая в северо-западной части после захода солнца.
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