Стало известно, где нашли тело 9-летнего Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Местные жители сообщили о том, как был найден пропавший 9-летний Рустам Ишкулов. Напомним, ребенка обнаружили мертвым сегодня. Об этом ранее первыми сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».
«Вчера шапку нашли, сегодня решили перекрыть речку, водолазы нашли, в конце деревни», – рассказала местная жительница.
Информацию о том, что ребенок найден мертвым, подтвердили и в администрации Гафурийского района. По информации госкомитета по ЧС в Башкирии, мальчика нашли в реке Большая Арметка.
«Его тело было извлечено из реки 8 мая 2020 года без видимых телесных повреждений, с признаками смерти в результате утопления. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мальчика, следователи-криминалистами совместно со следователями территориального следственного отдела продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие произошедшему», – отметили в Следственном комитете.
Напомним, что мальчик пропал 22 апреля в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. Ребенок находился в тот день вместе с родителями в гостях у своего деда, в какой-то момент он исчез из поля зрения близких. После безрезультатных поисков родители Рустама обратились в полицию. Пропавшего мальчика искали несколько групп волонтеров, полицейские, спасатели МЧС.
Сегодня утром администрация Гафурийского района заявляла, что нуждается в волонтерах, чтобы продолжить поиски. Помощь требовалась и волонтерам. Круглосуточно прочесывалась местность. Ближе к вечеру стало известно, что ребенка нет в живых и найдено его тело. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram