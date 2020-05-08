Стало известно, где нашли тело 9-летнего Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Местные жители сообщили о том, как был найден пропавший 9-летний Рустам Ишкулов. Напомним, ребенка обнаружили мертвым сегодня. Об этом ранее первыми сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».



«Вчера шапку нашли, сегодня решили перекрыть речку, водолазы нашли, в конце деревни», – рассказала местная жительница.







Информацию о том, что ребенок найден мертвым, подтвердили и в администрации Гафурийского района. По информации госкомитета по ЧС в Башкирии, мальчика нашли в реке Большая Арметка.

«Его тело было извлечено из реки 8 мая 2020 года без видимых телесных повреждений, с признаками смерти в результате утопления. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мальчика, следователи-криминалистами совместно со следователями территориального следственного отдела продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие произошедшему», – отметили в Следственном комитете.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан