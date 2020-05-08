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В Башкирии, так и не получив долгожданного лечения, скончался Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака

Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
В Башкирии, так и не получив долгожданного лечения, скончался Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака

Сегодня, 8 мая, стало известно о скоропостижной кончине 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова. Молодой человек боролся с опухолью мозга в больнице родного города, но операция, в которой он нуждался, по разным причинам постоянно откладывалась. О смерти парня сообщила  волонтер «Радуги добра» Регина Биргулиева.



Напомним, история тяжело больного Ранэля прогремела на всю республику, когда его родная сестра Ралина заявила, что брата никто не хочет оперировать. Она изо всех сил пыталась привлечь внимание к проблеме нехватки специалистов в больнице, где лежал Ранэль. В какой-то момент она вместе с друзьями брата вышла пикетировать Белый дом в Уфе.

Родственники смертельно больного Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят федеральные власти помочь с его лечением

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После того, как историю Ранэля Шамсутдинова рассказали СМИ, его пообещали перевезти в Уфу с помощью санавиации, а операцию должны были делать московские врачи. Нужно было только дождаться, когда спадет отек и его можно будет перевезти в башкирскую столицу. К сожалению, чуда не произошло.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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