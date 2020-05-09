В Госдуму внесен законопроект, который разрешает не возвращать деньги за туры

Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму, согласно которому туроператоры смогут не возвращать денежные средства за отмену путешествий, а выдавать сертификаты на аналогичные поездки. Данный проект закона размещен в базе документов парламента.







Проект закона дает право правительству России принять решение о приостановке на определенный срок обязательств туристических фирм по возврату денежных средств туристам за путешествие в том случае, если им будут предоставлены сертификаты об обеспечении их в определенный срок таким же путешествием.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: so-l.ru

Такой мерой кабинет министров сможет воспользоваться при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, при введении режима повышенной готовности и ЧС. В данном случае туроператорам будет разрешено не возвращать денежные средства своим клиентам, если путешествие отменилось.Вместо денежных средств они смогут выдавать сертификат на поездку, который дает возможность в будущем отправиться в равнозначное путешествие. В том случае, если турист не использует выданный сертификат, то туристическая фирма обязана вернуть денежные средства за поездку и проценты за использование их.Также в проекте документа указывается, что если стоимость будущей поездки увеличивается по сравнению с предыдущей, то туристические фирмы не могут спрашивать с клиента доплату.