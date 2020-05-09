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Жители Башкирии могут присоединиться к акции "Фонарики Победы"

Рубрика: Общество
Жители Башкирии могут присоединиться к акции "Фонарики Победы"

Жители Башкирии смогут поддержать своим участием акцию под названием "Фонарики Победы", которая состоится 9 мая вечером в 23.50.

Цель акции - проникнуться и проявить единство в то время, когда нет возможности принять участие в праздничных мероприятиях: пройти с "Бессмертным полком", посетить памятники героям. Но в то же время, каждый желающий может зажечь свет памяти и благодарности тем, кто совершал трудовые и боевые подвиги, тем, кто подарил нам победную весну.



Любой желающий может стать участником акции. Для этого ему следует погасить свет в доме, выйти на балкон или подойти к окну и зажечь свечу или фонарик. Можно использовать телефонные фонарики.

Фото-, видеоматериалы можно выложить в соцсетях, обозначив их хештегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.


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