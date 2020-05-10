В Уфе в День Победы произвели 3 тысячи залпов праздничного салюта
В Уфе в День Победы праздничные фейерверки впервые состоялись на семи площадках столицы.
В Уфе впервые праздничные фейерверки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялись 9 мая на семи площадках столицы Башкортостана.
Все мероприятия в городе в связи с эпидемией коронавируса прошли с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований с минимальным количеством участников, без массового скопления людей.
Всего было произведено порядка 3 000 залпов.
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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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