Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе в День Победы произвели 3 тысячи залпов праздничного салюта

В Уфе в День Победы произвели 3 тысячи залпов праздничного салюта

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
В Уфе в День Победы произвели 3 тысячи залпов праздничного салюта

В Уфе в День Победы праздничные фейерверки впервые состоялись на семи площадках столицы.

В Уфе впервые праздничные фейерверки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялись 9 мая на семи площадках столицы Башкортостана.



Все мероприятия в городе в связи с эпидемией коронавируса прошли с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований с минимальным количеством участников, без массового скопления людей.

«Золотую Звезду» Минигали Шаймуратова передали на вечное хранение нацмузею Башкирии

Читайте также:

«Золотую Звезду» Минигали Шаймуратова передали на вечное хранение нацмузею Башкирии
Жители могли наблюдать красочные фейерверки, не выходя из дома или же в прямом эфире республиканского телеканала. Состоялись они на площади имени Ленина и перед ДК «Моторостроитель», в поселке Нагаево, на стадионе «Водник», в парках культуры и отдыха Демского района и имени Ивана Якутова, на площадке на пересечении улиц Рабкоров, Ураксина, Высотная.

Всего было произведено порядка 3 000 залпов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: