В России могут снять ограничения на прогулки с детьми

В рамках первого этапа снятия ограничений, действующих в России из-за распространения коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на портале стопкоронафирус.рф.







Прогулки станут возможны лишь при соблюдении социальной дистанции с другими детьми и взрослыми.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Кроме того, на первом этапе могут разрешить заниматься спортом на улице. Снятие ограничительных мер будет происходить в три этапа. На втором этапе начнут работать магазины и образовательные учреждения, на заключительном откроют парки и скверы.Напомним, Владимир Путин поручил главам регионов до 12 мая разработать план действий в зависимости от эпидемиологической обстановки – в ряде регионов режим повышенной готовности могут ужесточить, в других субъектах снять часть ограничительных мер.