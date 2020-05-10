Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России могут снять ограничения на прогулки с детьми

В России могут снять ограничения на прогулки с детьми

Рубрика: Общество
В России могут снять ограничения на прогулки с детьми

В рамках первого этапа снятия ограничений, действующих в России из-за распространения коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на портале стопкоронафирус.рф.



Прогулки станут возможны лишь при соблюдении социальной дистанции с другими детьми и взрослыми. 

В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент: стало известно, где он лечился

Читайте также:

В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент: стало известно, где он лечился
Кроме того, на первом этапе могут разрешить заниматься спортом на улице. Снятие ограничительных мер будет происходить в три этапа. На втором этапе начнут работать магазины и образовательные учреждения, на заключительном откроют парки и скверы. 

Напомним, Владимир Путин поручил главам регионов до 12 мая разработать план действий в зависимости от эпидемиологической обстановки – в ряде регионов режим повышенной готовности могут ужесточить, в других субъектах снять часть ограничительных мер. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: