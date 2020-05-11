Ростелеком предупредил о возможном ограничении доступа к сайту Госуслуг после обращения Владимира Путина
В данный момент сайт не открывается и не отвечает на запросы. Ранее президент сообщил, что категории граждан, которым полагаются социальные выплаты, могут подать заявку на них через портал.
"Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него", — сообщили в пресс-службе компании РТ Лабс (дочка Ростелекома, оператора портала).
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Источник: Подъем
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