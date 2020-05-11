Ростелеком предупредил о возможном ограничении доступа к сайту Госуслуг после обращения Владимира Путина

В данный момент сайт не открывается и не отвечает на запросы. Ранее президент сообщил, что категории граждан, которым полагаются социальные выплаты, могут подать заявку на них через портал.







"Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него", — сообщили в пресс-службе компании РТ Лабс (дочка Ростелекома, оператора портала).



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Подъем

После обращения Путина министр труда Антон Котяков сообщил, что на выплаты на детей до 3 лет направят около 25 млрд руб. из бюджета. Они будут распространяться почти на 1,7 млн семей. Установленная президентом выплата в 10 тыс. рублей может быть назначена почти для 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. На эти цели будет выделено около 200 млрд рублей.