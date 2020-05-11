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Ростелеком предупредил о возможном ограничении доступа к сайту Госуслуг после обращения Владимира Путина

Рубрика: Общество
Ростелеком предупредил о возможном ограничении доступа к сайту Госуслуг после обращения Владимира Путина

В данный момент сайт не открывается и не отвечает на запросы. Ранее президент сообщил, что категории граждан, которым полагаются социальные выплаты, могут подать заявку на них через портал.



"Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него", — сообщили в пресс-службе компании РТ Лабс (дочка Ростелекома, оператора портала).

Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми

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После обращения Путина министр труда Антон Котяков сообщил, что на выплаты на детей до 3 лет направят около  25 млрд руб. из бюджета. Они будут распространяться почти на 1,7 млн семей. Установленная президентом выплата в 10 тыс. рублей может быть назначена почти для 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. На эти цели будет выделено около 200 млрд рублей.

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Источник: Подъем

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