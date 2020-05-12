В Башкирии фермерская семья получила грант размером 6 млн рублей
Виктор Власенко, фермер из села Подольска Хайбуллинского района победил в конкурсном отборе с проектом по строительству животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясных пород.
В итоге семья Власенко выиграла грант в размере 6 млн рублей.
Грант и имеющиеся средства дали возможность развивать животноводческую ферму и двигаться вперед. Запланировано строительство фермы и приобретение крупного рогатого скота. На реализацию проекта необходимы средства в размере 10 млн рублей.
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В. Власенко считает, что сейчас в деревне можно прекрасно зарабатывать. Единственное условие - это желание трудиться. Он также признается, что в то время, когда он начинал свое дело, даже не мог подумать о такой существенной помощи от государства.
Фото: vselhoz.ru
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