В Башкирии фермерская семья получила грант размером 6 млн рублей

Виктор Власенко, фермер из села Подольска Хайбуллинского района победил в конкурсном отборе с проектом по строительству животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясных пород.







В итоге семья Власенко выиграла грант в размере 6 млн рублей.



Грант и имеющиеся средства дали возможность развивать животноводческую ферму и двигаться вперед. Запланировано строительство фермы и приобретение крупного рогатого скота. На реализацию проекта необходимы средства в размере 10 млн рублей.

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Фото: vselhoz.ru

Уже сейчас фермером приобретено 64 головы нетелей. Он остановил свой выбор на породе "казахская белоголовая". В текущем году планируется возвести три новых помещения для размещения поголовья.В. Власенко считает, что сейчас в деревне можно прекрасно зарабатывать. Единственное условие - это желание трудиться. Он также признается, что в то время, когда он начинал свое дело, даже не мог подумать о такой существенной помощи от государства.