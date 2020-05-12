В Благовещенском районе Башкирии 12 мая введен режим ЧС

В Благовещенском районе 12 мая ввели режим ЧС. Данный режим не связан с коронавирусом, а введен из-за массового размножения ивовой златки минирующей. Данный вредитель причиняет вред лесам. Постановление подписал глава Благовещенского района.







Постановлением рекомендовано Уфимскому лесхозу и МВД Росcии по Благовещенскому району ограничить возможность доступа жителей в лес на те территории, где планируются работы по уничтожению вредителей. Также администрацией района даны рекомендации ГИБДД по Благовещенскому району установить дорожные знаки "Остановка запрещена" вдоль дорог, которые попадают в зону работ по истреблению вредителей.

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Фото: администрация Благовещенского района / vk.com

Кроме того, сообщается, что необходимо организовать информирование жителей о последствиях многочисленного распространения вредителей, методах борьбы, мерах, которые принимаются по подавлению и уничтожению численности ивовой златки минирующей. Информирование планируется осуществить через местное СМИ и официальный сайт Благовещенского района.