В Башкирии в этом году планируется посадить более 2 тысяч га картофеля
Министерство сельского хозяйства РБ сообщает, что сельхозпредприятиями республики посажено более 457 га картофеля. А всего запланировано 2,1 тысячи га.
В этом году посадка картофеля в Башкирии началась раньше сроков. В прошлом году в это время картофель еще не сажали.
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Посадка картофеля запланирована в 41 районе республики. В 17 районах уже ведется посадка картофеля. В Кармаскалинском районе картофель уже посажен на 65 га. Вся запланированная площадь использована.
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