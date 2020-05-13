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В Башкирии в этом году планируется посадить более 2 тысяч га картофеля

Рубрика: Общество
В Башкирии в этом году планируется посадить более 2 тысяч га картофеля

Министерство сельского хозяйства РБ сообщает, что сельхозпредприятиями республики посажено более 457 га картофеля. А всего запланировано 2,1 тысячи га.



В этом году посадка картофеля в Башкирии началась раньше сроков. В прошлом году в это время картофель еще не сажали.

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Самые крупные картофельные поля расположены в Уфимском районе. Площадь полей составляет 593 га, посажен картофель пока на 120 га.

Посадка картофеля запланирована в 41 районе республики. В 17 районах уже ведется посадка картофеля. В Кармаскалинском районе картофель уже посажен на 65 га. Вся запланированная площадь использована.

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