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Паралимпийская чемпионка из Уфы Оксана Савченко высказалась против штрафов за нарушение масочного режима

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Паралимпийская чемпионка из Уфы Оксана Савченко высказалась против штрафов за нарушение масочного режима

Заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Государственного собрания – Курултая РБ Оксана Савченко высказалась о наказаниях за нарушение масочного режима.



По словам спортсменки, сама она воздержалась от голосования. Напомним, что депутат Дмитрий Чувилин и вовсе выступил категорически против. Кроме того, Оксана Савченко попросила, чтобы гражданам отменили все оплаты услуг, например, за ЖКХ. По ее мнению, это реальная помощь населению. Помимо прочего, политик написала о желании покинуть республику, чего и другим порекомендовала.

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В марте 2020 года произошел другой скандал, участницей которого стала спортсменка. У уфимки случился конфликт с премьер-министром правительства РБ Иреком Сагитовым. Политик в рамках посещения бассейна привлек внимание пловчихи фразой: «Задницу свою подними и подойди ко мне!». Позднее Оксана Савченко заявила о том, что конфликт исчерпан, однако прилюдного порицания политика со стороны руководства не дождалась.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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