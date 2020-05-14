Паралимпийская чемпионка из Уфы Оксана Савченко высказалась против штрафов за нарушение масочного режима

Заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Государственного собрания – Курултая РБ Оксана Савченко высказалась о наказаниях за нарушение масочного режима.







По словам спортсменки, сама она воздержалась от голосования. Напомним, что депутат Дмитрий Чувилин и вовсе выступил категорически против. Кроме того, Оксана Савченко попросила, чтобы гражданам отменили все оплаты услуг, например, за ЖКХ. По ее мнению, это реальная помощь населению. Помимо прочего, политик написала о желании покинуть республику, чего и другим порекомендовала.

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Фото: социальные сети