В Башкирии уровень безработицы побил рекорд 2009 года

В Башкирии значительно выросло количество безработных. Как сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова, уровень безработицы в республике побил рекорд 2009 года.







«Динамика у нас по экспоненте пошла. Уже более 60 тысяч заявлений, мы уже перебили рекорд 2009 года, когда была зафиксирована самая большая безработица в республике. И продолжается, по две тысячи заявлений в день приходит. Идет усиленная обработка, наши люди справляются с трудом, поэтому по срокам есть определенные вопросы», – рассказала Иванова.

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При этом глава ведомства отметила, что число граждан, получающих максимальное пособие, ежедневно увеличивается. Это связано с тем, что появляется все больше людей, которые потеряли работу после 1 марта.В правительстве отметили, что при подаче заявлений на получение пособия необходимо соблюдать социальную дистанцию. Заявления можно подать онлайн, а документы предоставить по предварительной записи.