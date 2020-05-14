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В Уфе за несоблюдение масочного режима закрыли Демский рынок

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе за несоблюдение масочного режима закрыли Демский рынок

Председатель госкомитета по защите прав потребителей Алексей Гусев сообщил результаты рейдов по рынкам Башкирии на соблюдение масочного режима и введенных в связи с коронавирусом санитарных норм. 

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«Демский рынок пришлось закрыть из-за невыполнения санитарных норм. На рынке, так называемом, Колхозном, все сто процентов покупателей и продавцов были в масках. В период наблюдения - за четыре часа удалось выявить только трех покупателей без масок, на которых были составлены административные протоколы», – проинформировал Гусев.

Руководитель региона Радий Хабиров в ответ на выступление отметил, что запрещает открывать Демский рынок, пока там не будут устранены все выявленные нарушения. Какие санитарные нормы были нарушены, на оперативном совещании не уточнили. 

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Источник: gorobzor.ru

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