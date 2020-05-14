Хабиров рассказал о жителях с COVID-19, которые намеренно нарушают режим самоизоляции или сбегают

Глава Башкирии попросил не повторять опыт Южной Кореи.







На онлайн-заседании оперативного штаба Глава региона вновь призвал привлекать к уголовной ответственности самую непокорную категорию граждан. Радий Хабиров рассказал, что ему доложили о таких жителях, которые, даже зная о диагнозе, нарушают режим самоизоляции или сбегают. Как отметил политик, это состав уголовного преступления.

Кроме того, Радий Хабиров напомнил о недавнем случае, произошедшем в Южной Корее. Местный житель, который не знал о том, что является COVID-положительным, буквально за одну ночь заразил более 100 человек. Чтобы это произошло, он всего лишь посетил несколько развлекательных мест. Радий Хабиров попросил не допускать подобного в регионе.

— Если люди нормально не понимают, привлекайте просто самым строгим образом к уголовной ответственности. У нас в ряде городов сложная эпидситуация, — отметил Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pravitelstvorb.ru