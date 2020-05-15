В Уфе присудили штрафы близким Ранэля Шамсутдинова за пикет перед зданием Минздрава РБ

В Уфе Кировский суд вынес решение троим участникам пикета в поддержку Ранэля Шамсутдинова, который скончался в Салавате от тяжелой болезни. Отдельно напомним, врачи не смогли прооперировать парня и оказать должную помощь из-за пандемии коронавируса.
Как стало известно, суд назначил активистам по тысяче рублей штрафа за административное правонарушение, а именно невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Молодые ребята намерены обжаловать решение суда. Об этом сообщает издание «Урал. МБХ медиа» со ссылкой надепутата Госсобрания Дмитрия Чувилина.