В Уфе присудили штрафы близким Ранэля Шамсутдинова за пикет перед зданием Минздрава РБ

В Уфе Кировский суд вынес решение троим участникам пикета в поддержку Ранэля Шамсутдинова, который скончался в Салавате от тяжелой болезни. Отдельно напомним, врачи не смогли прооперировать парня и оказать должную помощь из-за пандемии коронавируса.







Как стало известно, суд назначил активистам по тысяче рублей штрафа за административное правонарушение, а именно невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Молодые ребята намерены обжаловать решение суда. Об этом сообщает издание «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на депутата Госсобрания Дмитрия Чувилина.

Ранее сообщалось, что в Башкирии, так и не получив долгожданного лечения, скончался Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака



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