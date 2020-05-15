Путин рассказал о том, что ситуация с коронавирусом в стране меняется

Президент России Владимир Путин дал оценку эпидемиологической обстановке с коронавирусом в России. Он заявил, что в настоящий момент ситуация с ковидом меняется, что дает возможность сосредоточиться на вопросах текущей повестки. Об этом сообщается на сайте Кремля.







«На этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — сообщил Владимир Путин.



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Фото: tass.com

По его словам, нужно заняться разработкой технологий по экологии, промышленности и медицине, чтобы были разработки, предупреждающие лечение тяжелых заболеваний.Напомним, что по состоянию на 14 мая число заразившихся COVID-19 в целом по стране выросло за последние сутки на 9 974, до 252 245.