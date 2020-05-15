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Фермер из Зилаирского района планирует построить цех с круглогодичным производством кумыса

Рубрика: Общество
Теги: Зилаирский район
Фермер из Зилаирского района планирует построить цех с круглогодичным производством кумыса

Марат Абдулов из Зилаирского района Башкирии третий десяток лет занимается производством кумыса. Он держит собственную ферму. Его хозяйство насчитывает более 100 лошадей. 



В его планах начать производить кумыс круглый год. На сегодняшний день, максимальная добыча напитка в летний день составляет 120 литров. В этом Марату Абдулову помогают две доярки, два пастуха и тракторист. 

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К слову, для работников созданы все необходимые бытовые условия. Построены дома с отдельными комнатами, работает столовая.

Руководитель пресс-службы Минсельхоза РБ Алмаз Галимов рассказал, что проблем с реализацией натурального напитка ферма не испытывает. Ведь всю продукцию раскупает местное население, а также жители Оренбургской области. 

Но глава хозяйства Марат Абдулов на достигнутом останавливаться не собирается. Он мечтает построить кумысный цех с круглогодичным производством кумыса и получать каждый день 200 литров ценного напитка. Для этого фермер уже запланировал расширение производства и доведение числа дойных кобыл до 100 голов.

Башкортостан занимает второе место среди регионов России по поголовью лошадей – 112 тысяч голов и лидер по объемам производства кумыса - более трёх тысяч тонн. В регионе сосредоточена почти половина кумысного производства России.

Отметим, что в республике предусмотрены беспрецедентные меры поддержки коневодства. Действует подпрограмма «Развитие коневодства Республики Башкортостан», в рамках которой в 2019 - 2020 годы предусмотрена господдержка отрасли в размере 178,6 миллионов рублей. Данная подпрограмма активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По ней предусмотрены субсидии на производство и реализацию кумыса, а также на возмещение затрат на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей, на покупку призовых лошадей и племенного молодняка лошадей по ставке 15 тысяч рублей на одну голову.

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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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