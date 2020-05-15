В Башкирии ожидаются заморозки и сильный ветер

По данным МЧС по Башкирии в республике 16 мая ожидается резкое ухудшение погодных условий. Обещают усиление ветра и заморозки.



В штормовом предупреждении ведомства указывается, что порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Заморозки на почве и в воздухе составят 0,-2°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.



Спасатели призвали соблюдать все меры предосторожности и без необходимости не выходить на улицу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram