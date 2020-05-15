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В Башкирии ожидаются заморозки и сильный ветер

Рубрика: Общество
В Башкирии ожидаются заморозки и сильный ветер

По данным МЧС по Башкирии в республике 16 мая ожидается резкое ухудшение погодных условий. Обещают усиление ветра и заморозки.

В штормовом предупреждении ведомства указывается, что порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Заморозки на почве и в воздухе составят  0,-2°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.

Спасатели призвали соблюдать все меры предосторожности и без необходимости не выходить на улицу.

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Источник: gorobzor.ru

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