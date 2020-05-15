В Стерлитамаке построят новый мост за 2 миллиарда рублей

На старом началась укладка асфальта.







Мост через Белую в Стерлитамаке уже 40 лет соединяет два берега реки. Ремонтные работы на нем велись осенью 2019 года. Однако для полноценного функционирования этого оказалось недостаточно. На данный момент на нем асфальтируют одну из полос, на следующей неделе дорожные службы приступят ко второй. Бельский мост по-прежнему нуждается в капитальном ремонте. Глава администрации города объяснил, что им будут пользоваться временно, пока не завершится строительство нового.

— Мост будет расположен в непосредственной близости от ныне существующего, немного севернее. Общая стоимость проекта – порядка двух миллиардов рублей. Для его реализации потребуется включение в федеральную либо региональную программу. При включении строительство возможно начать уже в текущем году, — пояснил глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов.

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Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака

Пока на старом мосту организовано реверсивное движение легкового и пассажирского транспорта. Проезд грузовых машин запрещён.