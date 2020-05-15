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Лесничества Башкирии получили новые автомобили

Рубрика: Общество
Лесничества Башкирии получили новые автомобили

Зайти в лес с топором со злым умыслом и остаться незамеченным теперь будет сложнее. Лесников республики вооружают новыми высокопроходимыми «Нивами». Сегодня состоялось вручение ключей от 14 автомобилей.



В этом году это уже вторая партия машин, поступивших на баланс Минлесхоза региона. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» на протяжении двух лет выделяется лесопожарная и лесопатрульная техника.

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Азамат Баев, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан:
"Поступление указанной техники позволит предотвратить число незаконных рубок, увеличить эффективность лесопатрулирования и повысить оперативность выявления природных и лесных пожаров. В отдельные лесные районы, такие как Бурзянский, Белорецкое лесничество, Стерлитамакское – это уже вторые машины, потому что территории огромные и площадь патрулирования выше, чем в других".

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Источник: bash.news

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