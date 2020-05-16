Матвей Анискин из Иглино стал героем программы «Утро» на телеканале Россия-1

Десятилетний Матвей Анискин из Иглино попал в программу федерального телевидения в качестве примера для подражания. Несмотря на свой ещё весьма нежный возраст, он занимается вполне взрослым делом — борется за чистоту своего населенного пункта.







Мальчик ведёт в интернете блог о проблемах экологии, собирает мусор сам и объясняет взрослым важность цивилизованного подхода к этому делу.

— Я хочу, чтобы на нашей речке Белекес появились очистные сооружения, чтобы её не загрязняли, — говорит Матвей.

Многое об экологии ему рассказал дедушка, и, чтобы стать активным защитником природы, мальчику не понадобились ни кружки по интересам, ни помощники. Перед экраном своего компьютера он произнес клятву юного эколога и добровольно взвалил на себя нелегкую ношу. Каждый день вместо обычной прогулки Матвей собирает мусор на улицах Иглино и общается с жителями, пытаясь донести до них важность экологической проблемы.

— Реагируют с ухмылкой, — рассказывает юный эколог. — Но, когда я объясняю, что может произойти, то задумываются и начинают относиться серьезнее.









Всё началось с того, что буквально на глазах ребёнка местная речка Белекес превратилась из чистого водоёма в грязную лужу с плавающим в ней мусором. Раньше в ней купались ребятишки, рыбаки удили рыбу, даже раки водились, а они водятся только в чистой воде. Но теперь на неё даже взглянуть страшно.С несанкционированной свалкой под окнами своего дома мальчик боролся несколько месяцев. Но, когда народ осознал важность вопроса и стал складывать мусор в контейнеры, то возникла другая проблема - вывозить зловонные кучи никто не торопился. Пришлось по поводу вывоза мусора с улицы Октябрьской в Иглино обращаться к чиновникам. И ведь смог Матвей достучаться до власти! Вывозят мусор теперь регулярно. Об этом рассказали 16 мая в программе «Утро» на телеканале Россия-1.

В Иглино относятся к юному защитнику чистоты с большим уважением — половина села называет его по имени-отчеству. Глава сельского поселения отмечает, что благодаря его стараниям люди стали чаще выходить на субботники. Но он всего лишь ребёнок — где-то и знаний не хватает, и опыта. И обычные дела обычного школьника занимают много времени — Матвей хорошо учится, занимается спортом, проводит время с маленькой сестренкой, играет с дедушкой в настольные игры.



Настроен он серьезно.

— Я делаю всё, что в моих силах, — говорит мальчик. И, возможно, даже не подозревает — каким благородным, но нелёгким делом он занялся — делать мир чище.



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