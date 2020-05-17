В ближайшие сутки в Башкирии ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0,-2°. Об этом сообщает МЧС по РБ со ссылкой на Башгидромет.



Уточняется, что неблагоприятные условия прогнозируются ночью и утром.



«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений», - рассказали в министерстве.



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