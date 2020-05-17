Каким будет лето 2020 в Башкирии

Через две недели наступит лето. И хотя сейчас погода не особо радует нас теплом, хочется надеяться, что произойдет чудо и июнь, июль, август и даже сентябрь будут такими тёплыми, что не захочется ехать ни на какое море.







Тем более что морские курорты сейчас не знают, как себя вести в связи с пандемией — то ли ограничивать доступ туристов, то ли пускать их, но принимать строгие меры безопасности.









Итак, лето в Башкирии. Анализ, проведенный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью в 65-70 процентов сделать вывод, что на территории Республики Башкортостан в июне-сентябре 2020 года ожидается температурный режим около средних многолетних значений, в июле — ниже средних многолетних значений.Видимо, жаркого лета не получится. В июне 2020 года среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы, а норма в июне — 16-18 градусов по Цельсию. В июле температура ожидается ниже нормы, а норма — 17-20 градусов. В августе снова всё придёт в норму, а норма — 14-18 градусов. В сентябре также температура около нормы, а норма всего лишь — 8-12 градусов. И всё, на этом тёплое время года закончится, наступит осень…

Количество осадков в течение лета также прогнозируется около нормы, только в июле осадков по прогнозу Росгидромета будет меньше.



Так что вероятностный прогноз температуры воздуха и осадков на летний период не особо утешает. И любителям жары, очевидно, придётся всё-таки собирать чемоданы и отправляться в тёплые края.



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